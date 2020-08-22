Çocuklar rol modelleriyle buluşuyor

Devlet korumasındaki çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemek için pek çok projeyi hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlarda bulunan çocukları yetiştirirken onların özgün yönlerini açığa çıkaracak programlara önem veriyor. Çocuklar, hayata geçirilen Rol Model Projesiyle kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor.

Etkinliklere aralarında doktor, diş hekimi, sporcu ve oyuncu olan 3 bin isim katıldı

Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe çocuklara rol model olarak ilham verebilecek sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3.491 yetişkin katıldı. Aralarında doktor, diş hekimi, eczacı, akademisyen, öğretmen, hakim, savcı, avukat, kütüphaneci, arkeolog, vali, kaymakam, gazeteci, yazar, akademisyen, sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz gibi meslek sahiplerinin olduğu yetişkinlerin de yer aldığı seminer, söyleşi ve atölye çalışması gibi etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Çocuklara ilham veren, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinde katkısı olan Rol Model Projesi, toplumda ön plana çıkmış, kariyer sahibi ve yararlı işler icra eden kişilerle yapılmaya devam edecek.