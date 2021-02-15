Çocuklar salgın sürecinde hem eğlendi hem öğrendi

Bakanlık, 2020 yılında bir yandan çocukları salgından korumaya ve izolasyonu sağlamaya çalışırken; diğer yandan da çocuklar için salgın şartlarına uygun faaliyetler gerçekleştirdi. Bu etkinliklerden biri de kitap okuma etkinliği oldu. Uzaktan eğitimle beraber Bakanlığa ait kuruluşlarda çocuklar için haftanın belirli günleri kitap okuma etkinlikleri düzenlendi.

“Okuyorum- Canlandırıyorum” etkinliği

Bu etkinliklerle çocukların okuma alışkanlığı kazanması, kelime dağarcıklarını arttırması ve iletişim becerilerini güçlendirmesi amaçlandı. Ayrıca, çocukların okudukları kitabı arkadaşlarına sözlü ya da canlandırma şeklinde anlatarak kazanımlarını arkadaşlarıyla paylaşma kabiliyetlerini desteklemek için “Okuyorum- Canlandırıyorum” etkinliği yapıldı.

Farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Bakanlık, kuruluşlardaki çocukların yaş grupları ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak pek çok farkındalık etkinlikleri düzenledi. Serebral Palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinliklerin yanı sıra Lösemili Çocuklar Haftası, Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü, Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü gibi özel günlere yönelik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca, çocuklara doğa sevgisi aşılamak için kuruluşlardaki bahçelerde bitki ve sebze ekim etkinlikleri, günlük hayatta gerek duyulabilecekleri mutfak becerileri kazandırmak için mutfak etkinlikleri, hayvan sevgisi aşılamak için hayvan besleme etkinlikleri yapıldı.

Resim atölyeleri oluşturuldu

Çocukların salgın sürecinde vakitlerini faydalı geçirmeleri için pek çok bakım kuruluşunda resim atölyeleri oluşturuldu. Atölyesi bulunmayan kuruluşlarda personel veya grup sorumluları öncülüğünde resim çalışmaları yürütüldü.

Çocuklar, amigurumi sanatından keyif aldı

Kuruluşlarda, heykel çalışmaları ve el sanatları etkinlikleri de düzenlendi. Amigurumi, seramik, ahşap ve taş boyama, filografi, hat sanatı gibi etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, özellikle tığ ile atık ipliklerden yapılan amigurumi yöntemi ile kendilerine ve çevrelerindeki diğer çocuklara oyuncak yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade ettiler. Çocukların yapmayı en sevdiği geleneksel el sanatlarından birisi minyatür diğeri de ebru sanatı oldu.

Müzik dersleri ile yetenekler ortaya çıktı

Müzik kulağı olan ve müziğe ilgi duyan çocukların istedikleri enstrümanı çalmayı öğrenmeleri ve seslerini geliştirmelerine yönelik etkinlikler yapıldı. Müzik dersleri sayesinde kuruluşlarda kalan birçok çocuğun müziğe büyük yetenekler olduğu ortaya çıktı.

Çocuklar sinema etkinliklerine ilgi gösterdi

Bahçesi uygun olan kuruluşlarda film, belgesel gibi hem öğretici hem eğlendirici sinema etkinlikleri düzenlendi. Seçilen filmlerin çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun, daha önceden kontrolleri yapılarak izletilmesine dikkat edildi. Salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen sinema etkinlikleri çocukların en yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu.

Sportif faaliyetler düzenlendi

Çeşitli sportif faaliyetler düzenlenerek çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olunması hedeflendi. Atletizm, aerobik, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, dart, futbol jimnastik, okçuluk, masa tenisi gibi spor etkinlikleri en az bir beden eğitimi öğretmeni gözetiminde ve tüm salgın tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirildi. Ayrıca, çocukların sportif kurslarla beraber bu alanlarda lisanslı sporcu olmaları da sağlanıyor. Bu kapsamda devlet koruması altında 15 milli sporcu, 2.081 lisanslı sporcu bulunuyor.

Milli ve manevi değerler unutulmadı

Çocukların milli ve manevi değerlerini unutmaması ve yaşatması için de etkinlikler düzenlendi. Tüm çocuk evlerinde Mevlid Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli günlere özel programlar yapıldı. Çocuğun her yönüyle gelişimini sağlamak, çocuğu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, toplumsal ve evrensel değerlerle donatmak için İl veya İlçe Müftülüklerinin destekleriyle değerler eğitimi dersleri verildi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında yarışma, söyleşi, şiir okuma etkinlikleri, hediye dağıtımı gibi etkinlikler düzenlendi.

Bilimsel ve akademik deneyler yapıldı

Kuruluşlardaki her yaş grubu çocuklarla birlikte çeşitli bilimsel ve akademik deneyler ve çalışmalar öğretmenleri veya grup sorumlularının gözetiminde yapıldı.

Meslek kursları devam etti

Çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilmek ve ilerde meslek edinebilmeleri amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kuaförlük, cilt bakımı, pastacılık, aşçı yardımcılığı, marangozluk, halı dokuma el tezgâhı, yöresel kilim dokuma, turistik eşya yapımı, takı tasarımı gibi alanlarda meslek kursları devam etti.