Çocuklar ‘trafik' denetiminde

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyük Şehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerince düzelenen etkinlikte çocuklar trafik polisi üniforması giyerek, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetime çıktı.

Büyük Şehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Deneteleme Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayıp, ‘Trafik Dedektiflik' kartlarını alarak denetime çıktılar.Görevli polislerle denetime çıkan üniformalı çocuklar ekipler halinde sürücüleri durdurarak trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltip hediyeler verdiler.

Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaları yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyardı. 24.Dönem Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı Katip üyesi olan Şara Karakaş İHA mikrofonuna şunları dedi: “ Dikkat çekmek için trafik denetimi yapıyoruz, kıyafetlerimizi giyip hepimiz üç farklı gruba ayrıldık, yayaları uyarıp arabaları durdurup sorular soruyoruz ya da yayalara sorular soruyoruz kurallara uymayanları uyarıyoruz. Dikkat çekmek için buradayız. Kıyafet giyip burada bu etkinliği yapmak bizim 12.dönemimizde aldığımız bir karardı. Gelecek haftalarda da devam edecek, hepimiz kıyafet giyip sokaklarda insanları uyaracağız.”