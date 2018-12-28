İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar ve ergenlerle iletişim seminerleri

Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyzanur Yıldız, belediyenin hanım evlerinde çocuklarla ve ergenlerle iletişim konulu seminerler vererek halkı bilgilendirmeye, sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatmaya devam ediyor.


Toplumun tüm kesimlerine her alanda eğitim ve hizmet veren Pursaklar Belediyesi, geçen yıl uygulamaya koyduğu psikolog desteği hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyzanur Yıldız, Hüma Sultan, Altınova ve Peçenek'te kadınlara yönelik “Çocuklarla ve ergenlerle iletişim” seminerleri vermeyi sürdürdü. Seminerlerde 6-11 yaş arası son çocukluk çağı, 12-18 yaş arası ergenlik çağı, anne aba tutumları ve yapılması gerekenler, dönem özellikleri ve iletişim gibi konularda kadınları bilgilendiren Beyzanur Yıldız, anne ve babaların çocuklara karşı daha sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Mutlu ve huzurlu bir ailenin temelinde sağlıklı iletişimin olduğuna dikkat çeken Yıldız, kadınların sorularını da cevapladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.