Çocuklar yaz kampında dil öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem dinlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçireceği “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi'ni" hayata geçiriyor. 12-16 yaş arasındaki tüm çocukların 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında katılabileceği ücretsiz kamp için ön başvuruların ‘ankara.bel.tr' adresi üzerinden alınmaya başladığını duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Seçim öncesi sözünü verdiğimiz 100 projemizden birisi olan ‘İngilizce Tatil Kampı'nda sosyal yardım alan evlatlarımız öncelikli olmak üzere Ankara'mızın geleceği tüm çocuklarla harika bir kamp geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu' uygulamalarla Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi'ni" başlatan ABB, 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında 12-16 yaş aralığındaki çocukları yaz kampında ağırlayacak. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile çocuklara ve ailelere seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Seçim öncesi sözünü verdiğimiz 100 projemizden birisi olan İngilizce Tatil Kampı için başvuruları almaya başladık. Sosyal Yardım alan evlatlarımız öncelikli olmak üzere Ankara'mızın geleceği tüm çocuklarla harika bir kamp geçireceğiz” dedi.

“Hem tatil yapıyorum hem dil ediniyorum”

“Hem tatil yapıyorum, hem dil ediniyorum” sloganıyla sosyal yardım alan ailelerin çocukları başta olmak üzere toplam 900 çocuğu bu yaz açılacak kampta ücretsiz olarak misafir edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ön başvuruları almaya başladı.

Sınırlı kontenjanla çocuklara üçerli gruplar hâlinde yaz tatili boyunca eğlenerek, yüzerek ve çeşitli sportif aktivitelere katılarak tatil yapma imkânı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, İngilizce dil eğitimi verecek. Öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek kampta 15 gün ücretsiz konaklayacak.

Aileler başvuru yapabilecek

Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri için ailelerin 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında ABB Hizmet Binası Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Bankosu'na istenilen evraklarla gelerek bizzat başvurması gerekiyor.