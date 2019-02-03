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Çocuklara tüketici bilinci aşılayan yarışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüketici hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çocuklara yönelik ödüllü “Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışması düzenliyor.


Bilinçli tüketim alışkanlığının çocuk yaşlarda edinilmesi için sosyal projelere ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı işbirliğinde “Tüketici ve Tüketim” konulu ödüllü yarışma düzenliyor. Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat olacak. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün ‘http://tuketici.ticaret.gov.tr/', ‘https://www.facebook.com/etuketici/' ve ‘https://twitter.com/etuketici' adresinden de başvuru yapılabilecek. Öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımını artırarak, sanatsal çalışmalar yapmalarının önünü açacak yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller de verilecek. Geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yarışmaya Ankara'dan katılan öğrencilere ödül verdiği yarışmada dizüstü bilgisayardan akıllı telefonlara kadar çeşitli ödüller dağıtılacak.

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