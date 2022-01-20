Dr. Fatih Akbıyık, çocuklarda göbek ve kasık fıtığı oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dr. Fatih Akbıyık, çocuklarda göbek ve kasık fıtığı oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda kasık ve göbek fıtığı neden oluşur

Fıtık gibi durumların sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da rastlandığını söyleyen Doç. Dr. Akbıyık, “Sağlığı bozan ve tedavi gerektiren fıtıklara sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da rastlanabiliyor. Çocuklarda en sık göbek ve kasık fıtığı görülüyor. Gülerken, ağlarken veya ıkınırken göbek deliğinde şişlik göbek fıtığının, kasıklarda şişlikse kasık fıtığının belirtisi olabiliyor. Çocuklarda fıtık, açık ve kapalı cerrahiyle tedavi edilebiliyor. Göbek fıtığının kendiliğinden iyileşmesinin mümkün olması nedeniyle ameliyat için çocuğun 3-4 yaşına gelmesi beklenirken, kasık fıtığı ise kendiliğinden iyileşmiyor ve ameliyat gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Göbek fıtığında göbek deliği içinden bir şişlik çıkar”

Akbıyık, fıtığın tanımı, risk faktörlerini ve hastalığın çocuklardaki belirtilerini açıklayarak, “Fıtık, genellikle bir kas tabakasındaki zayıflık veya açıklık nedeniyle organ bölümü veya organların diğer vücut bölümüne geçmesi olarak tanımlanmaktadır. Bağ dokusu hastalıkları, karın içi basıncını artıran kronik hastalıklar risk faktörleri arasındadır. Göbek fıtığında göbek deliği içinden bir şişlik çıkar. Çocuk ağlarken, gülerken veya ıkınırken bu şişlik belirginleşir, sonra yumuşar veya kaybolur. Kasık fıtığında da benzer şekilde; çocuk ağlarken, gülerken veya ıkınırken bu defa kasıklarda şişlik belirginleşir. Karın içi basınç azalınca kaybolabilir. Erkek çocuklarında bu şişlik testis torbasına inebilir” diye konuştu.

Çocuklarda kasık ve göbek fıtığının tedavi yöntemleri nelerdir

Çocuklarda göbekte ve kasıklarda şişlik görüldüğünde göbek ve kasık fıtığı olduğu düşünüldüğünü, tanı koymak için hekim muayenesinin yeterli olduğunu, nadiren ultrasonografi gibi yöntemlere başvurulduğunu dile getiren Doç. Dr. Akbıyık, çocuklarda kasık ve göbek fıtığının tedavi yöntemlerinden şöyle bahsetti:

“Göbek fıtığının 3-4 yaşına kadar kendiliğinden geçmesi beklenir. Bu yaşlara kadar iyileşmemesi durumunda ameliyat edilir. Kasık fıtıkları kendiliğinden iyileşmez ve mutlaka ameliyat gerektirir. Kasıktan yapılacak mini bir kesi ile açık cerrahi veya laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyatı yapılabilir. Bütün dikişler estetik olarak kapatılır. Normal koşullarda çocuklarda kasık veya göbek fıtığı ameliyatları günübirlik cerrahi olarak adlandırılır. Sabah ameliyatı yapılan çocuk, birkaç saat hastanede kaldıktan sonra aynı gün içinde taburcu edilir. Dikişler estetik olarak yapılması, dikiş alınması veya pansuman gibi işlemleri gerektirmez. Ameliyat olan çocuk, 1-2 günlük dinlenme sonrası normal yaşamına dönebilir.”