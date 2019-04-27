İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çocuklarda teknoloji bağımlılığına spor ile önlem

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun koordinatörlüğünde Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite AB Erasmus Spor Projesi kapsamında, Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan 8 haftalık temel spor ve hareket eğitimi programı tamamlandı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun koordinatörlüğünde Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite AB Erasmus Spor Projesi kapsamında, Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan 8 haftalık temel spor ve hareket eğitimi programı tamamlandı.


Ankara'da çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak, sportif aktivitelere yönlendirmek için yapılan Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan 8 haftalık temel spor ve hareket eğitimi programının tamamlanmasının ardından festival düzenlendi. Festivalde doyasıya eğlenen çocuklar, aynı zamanda teknolojiyi doğru kullanma ve zararlarından korunma yolları ile ilgili bilgi edinme fırsatı da buldu. Çeşitli hediyelerin dağıtımının da yapıldığı spor festivalinde çocuklar doyasıya eğlendi.


Türkiye'den Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin de ortakları arasında yer aldığı projeyle, çocukların teknolojik aletlere bağımlılıklarına karşı spor ve fiziksel aktivitenin kullanılarak, daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.