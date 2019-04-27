Çocuklarda teknoloji bağımlılığına spor ile önlem

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun koordinatörlüğünde Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite AB Erasmus Spor Projesi kapsamında, Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan 8 haftalık temel spor ve hareket eğitimi programı tamamlandı.

Ankara'da çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak, sportif aktivitelere yönlendirmek için yapılan Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan 8 haftalık temel spor ve hareket eğitimi programının tamamlanmasının ardından festival düzenlendi. Festivalde doyasıya eğlenen çocuklar, aynı zamanda teknolojiyi doğru kullanma ve zararlarından korunma yolları ile ilgili bilgi edinme fırsatı da buldu. Çeşitli hediyelerin dağıtımının da yapıldığı spor festivalinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkiye'den Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin de ortakları arasında yer aldığı projeyle, çocukların teknolojik aletlere bağımlılıklarına karşı spor ve fiziksel aktivitenin kullanılarak, daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amaçlanıyor.