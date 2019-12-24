Çocukların kumbarasından "yardım" çıktı

Hatay Diyanet-Sen Şubesi tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacı aileleri tek tek ziyaret eden Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, "Başucumuzda bir yangın var. Onlar bize sığındılar. Bizler Allah'ın emaneti olan kardeşlerimize sofralarımızı, evlerimizi açtığımız gibi bugün de yürekleri ısıtmaya, çoçuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hatay'da neler yaşandığını öğrenmek için buraları ziyaret etmesi gerektiğini söyleyen Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, "Biz burada sığınmacı kardeşlerimize evlerimizi açtık. Hiç bir odamız, hiç bir evimiz boş değil. Maddi anlamda destek verdiğimiz gibi manevi anlamda da kardeşlerimiz yanında olmaya çalışıyoruz" aktarımında bulundu.

Hiç kimsenin bile isteye evini ve yaşamını bırakıp başka yere gitmek istemeyeceğini kaydeden Urhan, "Siz, kurulu düzeninizi bırakıp bir başka ülkenin vicdanına kendinizi teslim edebilir misiniz? İşte bu kardeşlerimiz istemeden böyle bir zorlamanın içinde kendilerini buldular. Sürekli konuştuğumuz aileler aslında, bize çok anlamlı bir mesajları var. Onlar diyor ki; 'Vatanınıza sahip çıkın! Biz Türkiye'ye sığınabildik, peki siz nereye sığınırsınız, Dünya üzerinde vicdanı ile misafir perverliği ile bize kollarını açan başka bir ülke yok' diyorlar. Biz bu durumun farkındayız ve düşmez kalkmaz bir Allah diyoruz. Vicdan coğrafyamız her zaman bize Halil İbrahim sofrasını herkese açın diyor. Biz de bunu yapıyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinde Suriyeliler ile ilgili farklı açıklamalar duyuyoruz. Buradaki vatandaşlar bir an önce memleketlerinin güvenli bir alan olmasını, vatanlarına dönmeyi bekliyorlar. Bunun için de Türkiye'ye çok güveniyorlar" ifadelerini kaydetti.

Çocukların kumbaralarında biriktirdiği paralarla Suriyeli sığınmacı ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve yardım yaptıklarını belirten Urhan, "Bizim çocuklarımız, misafirlerimizin çocukları ile aynı oyun etrafında birleşebiliyorsa, biz büyükler de aynı mücadelede kardeşlerimizin kendilerini yuvalarında hissetmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın kumbaralarından topladığı paralarla kardeşlerine giysi, oyuncak almaları için seferber olduk. Bu güzel hasleti yaşatan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini aktardı.