Çocuklarınızın kıyafeti küçülmüyorsa dikkat

Prof. Dr. Boyraz, sevgisiz bir aile ortamında büyüyen çocuklarda da boy kısalığı göründüğünü kaydetti. Boy kısalığı şikayeti olan çocukların ailelerinin çok geç kalmadan mutlaka çocuk hastalıkları veya çocuk endokrinoloji hekimine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Boyraz, ilk başvuruda detaylı bir öykü alındıktan sonra antropometrik adı verilen ölçümler yapıldığını anlattı. Buna göre çocuğun boyu, kilosu, baş çevresi, oturma yüksekliği, anne-baba boyu gibi bazı ölçümlerin yapıldığını ve çocuğun standart değerlere göre büyüme eğrisinde hangi aralıkta olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

“Psikolojik nedenler boy kısalığını etkileyeblir”

Belli bir aralığın altında olan çocukların mutlaka ileri tetkikle incelenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Boyraz, hastanın kemik yaşının da değerlendirilerek boy kısalığının genetik olup olmadığı veya hormonal nitelikte olup olmadığı hakkında fikir edinilmesi gerektiğini dile getirdi. Boy kısalığı nedenleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Boyraz, şunları söyledi:

“Genetik ve yapısal boy kısalığının yanı sıra hastalıklara bağlı olarak boy kısalığı da görülebilir. Kemik hastalıkları, raşitizm, radyasyona maruz kalma gibi orantısız boy kısalıkları olabileceği gibi hamilelikteki sorunlar, kromozomal hastalıklar, sendromlar, endokrin bozukluklar, kötü beslenme, kronik hastalıklar da boy kısalığına neden olabilir. Ayrıca, bazı psikolojik nedenlerin de boy kısalığına zemin hazırlayabilir. Aile içinde yeteri kadar sevgi ve şefkat görmeyen çocuklarda büyüme hormonu baskılanabilir. Bundan kaynaklı, çocuklar yaşıtlarına göre boy kısalığı yaşayabilir.”

“Dengesiz beslenme sebep olabilir”

Beslenme bozukluklarının da boy kısalığına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Boyraz, “Beslenme bozuklukları arasında dengesiz beslenme, proteinden yetersiz beslenme, tahıllı gıdaların neden olduğu bağırsak hastalığı, düşük kalorili beslenme sayılabilir” dedi. Tiroid bezinin normalden az çalışması, büyüme hormonu eksikliği ve kortizon hormonun fazlalığı gibi hormonal sorunları da boy kısalığına neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Boyraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer çocuğunuzda boy kısalığı veya büyüme geriliği olduğunu ya da elbiselerinin küçülmediğini düşünüyorsanız çocuğunuzda yukarıda sözünü ettiğimiz boy kısalığı nedenlerden bir tanesinin teşhisinin konması için mutlaka bir çocuk hekimine tercihen bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurmak önem arz ediyor.”