Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın himayesinde “Coğrafi İşaret tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi” Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlendi. 23 Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesinin takdim edildiği törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'ın yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile çok sayıda milletvekili ve ürünlerin ait olduğu il ve ilçelerin yerel yöneticileri de katıldı.

Törende konuşan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, “Pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz doğal olarak müthiş bir coğrafi işaret zenginliğine sahip. Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir” dedi. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benzerlerinden farklı ve bu farkı da özdeşleştiği yöreden alan ürünlerimiz, coğrafi işaretlerimizin en önemli özelliği olan katma değeri de artırmaktadır. Katma değerin yüksek olması ülkemizin ihracat gelirlerinin toplam gayri safi milli hasılasının artışı için de son derece önemlidir. Doğası gereği, daha fazla emek, daha fazla kalite demek olan coğrafi işaretler, tüketiciler nezdinde de özel bir ilgiye ve öneme sahiptir, daha iyi fiyata alıcı bulmaktadır. Onu üretenleri, onu sunanları da daha fazla parasal açıdan mutlu etmektedir.”

“Bu yüksek katma değerin korunması, ülkemizin zenginliği olan ürünlerimizin sahip oldukları olumlu tüketici algısının zarar görmemesi için tescil mekanizması son derece önemlidir” diyen Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumunun bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Dönmez, tescil sahiplerini tebrik ederek, Türk Patent'e başarılar diledi. AB Komisyonunun da destek ve işbirliklerini talep eden Dönmez, “Ürünlerin katma değerle satılması onların da desteği ve işbirliği ile olacak” şeklinde konuştu.

Tescil sayısı 385 oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ise “Medeniyetler beşiği ülkemizin bu ürünleri insanımızın, toprağımızın, kültürümüzün, tarihimizin bu değerleri bugün vereceğimiz belgelerle koruma altına alınmış olacak. Bu tescillerle birlikte tescil sayımız 385'e ulaşmış olup halen 410 başvurumuzun işlemleri devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Asan, yarın Ticaret Bakanlığı ile yapılacak protokolle coğrafi işaretlerin piyasa denetimi konusunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün aktif bir rol alacağını dile getirdi. Asan, Tarım ve Orman Bakanlığının halen sürdürdüğü denetime ilave olarak tüketicinin korunması noktasından hareketle, piyasadaki coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla denetleneceğini kaydetti.

“Ülkemizdeki coğrafi işaretlerimizin ihracat gelirlerimize daha fazla katkı sağlayabilmesi açısından, AB'de ve diğer yurt dışı pazarlarda korunması önem arz etmektedir” diyen Asan, “Gerek Avrupa Birliğine ihraç ettiğimiz ürünlerin tesciller ile katma değerlerinin artırılması, gerekse ihracat potansiyeli olan ürünlerimizin AB'de pazara avantajlı girmesini temin etmeye yönelik olarak coğrafi işaretlerimizin AB'de tescili gerekmektedir. Coğrafi işaretlerimiz ile ülke ekonomimize ve ihracat gelirlerimize katkı sağlamamız mümkündür” dedi.

Asan, coğrafi işaretler ile eşdeğer ürünler kıyaslandığında yüzde 20 ila yüzde 100 ilave katma değer oluşturmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaret tescil belgelerini takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Sivrihisar Belediyesi ‘Muska Baklava'yı tescil ettirdi

Törene, Eskişehir'in ilçelerinden Sivrihisar'ın ‘Muska Baklavası'nın coğrafi işaret tescil belgesini almak üzere katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüldü, şunları kaydetti:

“Sivrihisar'ın mutfak kültürü çok zengindir. Bu da bir ilk oldu. Geçmişten geleceğe aktarılan bu değerlerimizi, torunlarımıza ve gelecekteki tüm nesillere bırakmak için tescil altına aldık. Bu da bir başlangıç oldu. İnşallah, bundan sonra da devamı gelecek.”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise, “Türk Patent ve Marka Kurumuna teşekkür ediyorum. Bütün illerimizdeki böyle güzel eserleri, böyle güzel ürünleri koruma altına aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüldü Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sivrihisar'ın pek çok değerine sahip çıktığı gibi muska baklavasını da coğrafi işaretlerin koruması altına aldırarak ve bu işi gerçekten ciddi bir emek sarf ederek Sivrihisarımız'a, dolaysıyla Türk Kültürüne kazandırmış oldu” diye konuştu.

Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu belirten Avcı, “Dolayısıyla Sivrihisar'a bu marka çok yakıştı” ifadesini kullandı.