COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak

Taraflar Konferansı (COP 22), 7-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak. Pandemi sonrası yüz yüze yapılacak ilk toplantı olan COP 22 ile Türkiye, “Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı” görevini İtalya'dan devralacak.

Türkiye'nin de taraf olduğu “Barselona Sözleşmesi” olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22), 7-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 gün sürecek toplantının 3'üncü gününde Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla “Bakanlar Oturumu” yapılacak. Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek” başlıklı doküman ile katılacak. Oturumda “Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması” ve “Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması” başta olmak üzere Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.

Emine Erdoğan ev sahipliği yapacak

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyse Msuya ve konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderleri, “Akdeniz'deki Kadın Liderler" başlıklı öğle yemeğinde bir araya gelecek. 8 Aralık Çarşamba akşamı ise bakanlar resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 50. yıl etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye görevi İtalya'dan devralacak

COP 22 Toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle “Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı” görevini İtalya'dan devralacak. COP 22, Covid-19 pandemisi sonrası yüz yüze gerçekleştirilecek ilk toplantı olması nedeniyle de ayrı önem taşıyor.

Barselona Sözleşmesi'nin hedefi

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde “Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hâle getirmek için gerekli tedbirlerin alınması” amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları gerçekleştiriliyor. İki yılda bir düzenlenen toplantıya sözleşmeye taraf olan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor. Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 2-5 Aralık 2019 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı'nda COP 22 toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-10 Aralık 2021 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.