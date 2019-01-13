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Çöp konteyneri önüne park eden araç sürücüsüne unutulmaz ders

Başkent’te, Demetevler Mahallesi 6.

Başkent'te, Demetevler Mahallesi 6. Sokak'ta çöp konteynerine çöpünü atmaya giden vatandaşlar, konteynerin önüne park edilen aracı görünce, konteynere atamadıkları çöplerini arabanın üzerine bıraktı.


Ankara'nın eski mahallelerinden olan Demetevler'de ders verir nitelikte bir olay yaşandı. Çöplerini konteyner atmaya giden vatandaşlar, bir aracın konteynerin önüne park etmesinden dolayı çöplerini konteynere atamadı. Vatandaşlar da çareyi ellerindeki çöpleri arabanın üzerine bırakmakta buldu. Vatandaşlar, cep telefonları ile çektikleri görüntüyü ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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