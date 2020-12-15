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Çorba dağıtırken söylediği şarkılarla vatandaşın gözdesi oldu

Mamak Belediyesinin vatandaşlara her sabah çay ve çorba ikram ettiği Mobil İkram Araçları vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

Her sabah Dikimevi ve Natoyolu Caddesinde vatandaşlara ikram edilen çorbalar belediye işçisinin söylediği şarkılarla eğlenceli halde sunuluyor.


Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Rüştü Toksoy, her sabah çorba ikram ederken, şarkı söylüyor. Mesaisini zevkle yapan Toksoy, dolaştığı mahallelerde farklı tarzıyla hem çorba ikram ettiği vatandaşları hem de kendisini evlerinin pencere ve balkonlarından izleyenleri gülümsetiyor. Vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Toksoy, işini severek yaptığını dile getirdi. Çalışırken keyif almaya gayret ettiğini anlatan belediye işçisi, “Vatandaşlar, söyle amca, söyle dayı diyor. Repertuarımda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, arabesk, ilahi her türlü müziği söylemeye çalışıyorum. Vatandaşların yüzünde gülümsemeyi görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.

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