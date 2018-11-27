Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın oldu.

1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi. Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez'de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdikten sonra, yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel

yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı.

Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

Yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.