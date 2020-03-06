İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum Hitit Dernekler Federasyonundan Başkan Taşdelen'e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu ve yeni dönem yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi veren ve yayın çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yollu, Hitit Güneşi Gazetesinin son sayısını ve çocuklar için hazırlanan resimli Çocuk Hakları Bildirgesi kitapçığını Taşdelen'e takdim etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ihtisas komisyonlarının kadın çalışmalarına yöneldiğini dile getiren Yollu, Taşdelen'i federasyonlarının da yer aldığı Anadolu Güç Birliği'nin 8 Mart etkinliklerine davet etti.


Yerel derneklerin örgütlenmesinde önemli bir yere sahip olan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yönetimince gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, “Katılımcı demokrasi anlayışımız gereği belediyecilik hizmetlerimizi sunarken sivil toplumun tüm örgütlü katmanlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.