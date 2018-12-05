Çorum Hitit Dernekler Federasyonundan kahvaltılı buluşma

Belediyenin İlkadım Salonu'nda gerçekleşen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı. Yaptığı konuşmada hemşehri derneklerinin önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Hemşehri derneklerini yaşatmak birliğimizi, beraberliğimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaktır. Dernekler hemşehrilerini acı günde, tatlı günde bir araya getiriyor, yalnız bırakmıyor. Garibine gurabasına sahip çıkıyor. Bizler Gazi Mustafa Kemal'in askerleriyiz, bizler çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışanlarız. Biriz, bütünüz. Birlik olmaya da devam edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Belediye başkanlığı siyaset yapma yeri değil, halka hizmet makamıdır. Sizlere hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

“Türk halkı her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkmıştır”

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Emir ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkemizi yatarak, oturarak, çalışmadan geliştireceğimizi düşünenler yanılıyor. Gerilemekten ve yavaşlamaktansa kendimizi daha çok çalışmaya alıştırmalı ve örnek işler yapmalıyız. Bu şekilde Atatürk'e bağlılığımızı ispat etmiş oluruz. Tarihimize baktığımızda bu güzel ülkeyi kimler ele geçirmek istememiş ki ama onların planlarına karşı Türk halkı her zaman bayrağına ve vatanına sahip çıkmıştır. Bu güzel yolda birlik içinde kardeşçe çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Kahvaltı sonunda federasyon üyesi Ali Deniz, Başkan Yaşar'a forma hediye etti.