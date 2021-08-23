Çorum Koçhisar Barajı 2. kısım içmesuyu isale hattı inşaatında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ), Çorum'da yapım çalışmaları hızla devam eden Koçhisar Barajı'nın 2. kısım içmesuyu isale hattının tamamlanması ile kentin 2050 yılına kadarki su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı işinin hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattının' tamamlanması ile Çorum il merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yıldız, “Koçhisar Barajından alınacak yıllık 12,12 milyon metreküp su 53 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum il merkezine içme suyu olarak verilecektir. İsale hattı inşaatında; 45 bin 550 metre boru temin edilmiş, 11 adet yatay sondaj yapılmış ve 34 bin 165 metre boru döşenerek yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Çorum ilinde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilecektir" diye konuştu.