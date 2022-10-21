Çorum'da dere ıslah çalışması ile Maksutlu köyü taşkınlardan korunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde Gumayla ve Metmenli dereleri ıslah çalışması ihale sürecinin tamamlandığını ve projeye başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum'da baraj, gölet, içme suyu ve sulama tesislerinin yanı sıra dere ıslah çalışmalarıyla da vatandaşların mal ve can güvenliğini taşkın zararlarından koruyor. Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde Gumayla ve Metmenli dereleri ıslah çalışmasında ihale işlemlerinin tamamlanarak 14 Ekim'de yapım sözleşmesinin imzalandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Projenin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile Gumayla ve Metmenli dereleri güzergahı boyunca taşkın önleme ve ıslah çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Projenin Çorum'a hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Akca, "Metmenli Deresi güzergahı boyunca 681,5 metre beton temelli kagir duvar, 45 adet şüt yapısı, 1 adet tersip bendi ile Gumanya Deresi güzergahı boyunca 940 metre beton temelli kagir duvar, 2 adet menfez, 50 adet şüt yapısı ve 1 adet tersip bendi yapılarak Maksutlu köyü ve tarım arazileri taşkın zararlarından korunacaktır'' diye konuştu.