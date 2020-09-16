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Çorumlu işçi korona virüse şiir yazdı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs için şiir yazdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs için şiir yazdı.


Somalı madenciler için yazdığı şiirle gündeme gelen Çorumlu işçi Yusuf Çıtak, Filistin, Suriye ve Türkiye'deki şehitler için de şiirler yazdı. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yazdığı şiirden sonra Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 için de bir şiir yazan Çıtak, tek dileğinin tüm insanlığı etkileyen korona virüsten bir an önce kurtulmak olduğunu söyledi. Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Çıtak, sağlıkçıların Covid-19 ile mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Tanıdıklarının bir bir korona virüse yakalandığını ve güçsüz olanların hayatını kaybettiğini aktaran Çıtak, alınacak küçük tedbirlerle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunabileceğini ifade etti.



“Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona”


Korona virüsün bir an önce bitmesini dileyen Çıtak'ın korona virüs için yazdığı şiir şöyle:


“Kiminin elinden aldı kimini dilinden


Kiminin boğazına kilit vurdu birden


Kiminin sevdiğini aldı elinden


Ciğerlere el saldı korona


Hayır mı şer mi bilemedik


Dünya bir oldu sırrını çözemedik


Gezme bir yana evden çıkamadık


İnsanları haline bırak git korona


Allah'ım nedir kurtulmanın yolu


Dostlar tedbir alacağız belli olmaz sağı solu


Maskeni tak mesafeni koru


Koronadan güçlüdür insanoğlu


Kraliçe Elizabeth'i sarayından kaçırdı


Boris Johnson'ı yataklara yatırdı


Çin'den bu yana kırdı geçirdi, bitirdi


Mazlumların ahı mı korona?


Sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır


Kışların sonu bahardır yazdır


Her yokuşun sonu düzdür


Senin de sonun gelir inşallah korona


Allah'ım sen İslam alemini ve insanlığı koru


Bilmiyoruz ne olacak bunun sonu


Terk eyledik malı mülkü parayı pulu


Zengin fakir ayırt etmiyor korona


Şair Yusuf şiirleri yazardı


Dizeleri bir bir dizerdi


Koronasız günler çok güzel günlerdi


Dut yemiş bülbül gibi susturdu korona."

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