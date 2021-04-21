Covid-19 aşılaması iftardan sonra da devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde ramazan ayı dolasıyla iftar sonrasında koronavirüse karşı aşılama işlemleri sürerken, yetkililer günde 4 bin 500 kişiye Biontech aşısının vurulduğunu belirtti. Sağlık çalışanları aşı olan vatandaşları 24 saat ağrı kesici, ateş düşürücü ve alkol kullanmamaları konusunda uyardı.

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde devam ediyor. Covid-19 aşı sayısı 21 milyona yaklaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldiğini belirterek, sırası gelenleri aşı olmaya davet etti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, bu yaştakiler Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Görevliler randevu saati gelen vatandaşları telefonuna ulaşan mesajları da kontrol ederek tek tek içeriye aldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak aşı odasına doğru yönlendirildi. Burada bekleyen hemşireler vatandaşları aşı odalarına davet etti. Sağlık çalışanları aşı olan vatandaşları 24 saat ağrı kesici, ateş düşürücü ve alkol kullanmamaları konusunda uyardı. Aşı randevusuna vatandaşlar saat 24.00'e kadar ulaşabilirken, yetkililer bir günde Biontech aşısının 4 bin 500 kişiye vurduklarını belirtti.

Daha önce korona virüs geçiren ve sırası gelince aşı olan Türker Başkan, “Çok mutluyum bu süreçte sıranın bize gelmesinden dolayı. Ben kendim daha önceden Covid-19 hastalığını geçirdim. 6 ay oldu bu süreci atlatalı inşallah bir daha hiç karşılaşmam. Devletimiz sağ olsun, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok ilgi ve alakalılar” dedi. Sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Yüksel Başkan ise “Çok teşekkür ediyorum ve çok mutlu oldum. Ben bir de covid-19 hastası oldum ve 6 ay sonra sıram gelince aşımı oldum. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.