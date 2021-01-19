Covid-19 aşılamasında huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde de süreç başladı

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirttiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde, bu merkezlerde kalan ve çalışan 87 bin vatandaşın aşılanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirttiği CoronaVac isimli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalanlara ve çalışanlara da uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 İl Sağlık Müdürü ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çarşamba günü sağlık çalışanlarının aşılamasını tamamlamayı planladıklarının altını çizen Bakan Koca, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakım evlerinde kalanların aşılarını da hafta sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Ayrıca bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılaması başladı.

“Bugün tüm Türkiye'deki, özel ve resmi huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimizin tümünde, aşılama işlemlerimiz başlamıştır”

Huzurevlerinde gerçekleşen aşılamalar hakkında bilgiler veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, “Bugün tüm Türkiye'deki, özel ve resmi huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimizin tümünde, aşılama işlemlerimiz başlamıştır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından huzurevlerinde ve engelsiz bakım merkezlerinde, sakinlerimiz ve personelimizin tümü aşılanmaktadır. Aşılarımız oluşturmuş olduğumuz aşı ünitelerinde, revirlerde sağlıkçı gözetimi altında yapılmakta. Sağlıkçılarımızın, hekimlerimizin yaptığı aşılardan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi revirimizde gözlem altına alıyoruz. Bu şekilde aşı işe ilgili süreçleri de takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak”

Covid-19'un başından bu yana vardiyalı sistem ile çalıştıklarının altını çizen Genel Müdür Orhan Koç, “Bugün buradaki tüm sakinlerimiz aşı olacak, Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak. Biz tabi ki tüm misafirlerimizi ve hizmet eden sağlıkçı ile diğer personelimizin tümünü aşılayacağız. Çünkü biz kapalı sistem vardiya dediğimiz vardiyalar ile çalışıyoruz. Mart ayından bugüne kadar bütün personelimiz vardiya sistemi ile çalışmaktaydı. İnşallah 28 gün sonra ikinci doz aşılama da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün daha bağışıklanma ile ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi de inşallah, ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız, sevdiklerine, ailelerine çocuklarına kavuşabilecek. Müjdesini de buradan vermek istiyorum” dedi.

“Aşı olduğum hiç belli olmadı”

Huzurevi sakinlerinden Covid-19 aşısı olan 82 yaşındaki Birsel Sungurer, “Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğum hiç belli olmadı. Şimdi çok rahatım” şeklinde konuştu.

Huzurevinde, pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana ciddi önlemler alındığını ve zamanının büyük bir bölümünü burada geçirdiğini vurgulayan 72 yaşındaki Harika Türkay ise, “Şu an çok iyiyim. Çok mutlu ve çok memnunum. Çünkü bekliyorduk. Arkadaşlarımız da bizi seçti sağ olsunlar. İyiyim ve herhangi bir sorunum yok. Zamanın büyük bir bölümü olur mu? Biz daha hiç dışarı çıkmadık. Bizim sadece bahçemiz var. Çok güzel bir bahçe. Arkadaşlarımız müsaade ettikleri müddetçe bahçede yürüyüş yaptık. Dışarı çıkış yok. Ama evlerine gitmek isteyenler 1 aydan evvel dönmemek kaydıyla gittiler. Ben de kızımın yanına gittim. Ama korku içinde buraya geldim. Burada çok korkusuz yaşıyorum. İnşallah herkese yetecek kadar aşı olur da herkes aşısını olur ve rahat rahat dışarıya çıkabiliriz. Bütün temennim bu. Kimse hastalanmasın” ifadelerini kullandı.