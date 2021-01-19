Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği, CoronaVac isimli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevi ve engelli bakımevlerinde kalanlara da uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 İl Sağlık Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çarşamba günü sağlık çalışanlarının aşılamasını tamamlamayı planladıklarının altını çizen Bakan Koca, huzurevi ve engelli bakım evlerinde kalanların aşılarını da hafta sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Ayrıca bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılaması başladı.