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Covid-19 aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz uygulanabildiğini hatırlattı.


Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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