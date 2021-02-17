Covid-19 aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.