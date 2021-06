Covid-19 ile mücadelede 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı

Bugün 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlandı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Aşı tedarikinin hızlanması ile birlikte her geçen gün yeni bir yaş ve meslek grubu için aşı randevu sistemi aktif hale getiriliyor. Son olarak bugün 35 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için randevu sistemi aktif hale geldi. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını alarak aşılarını olabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre artık vatandaşlar aynı gün içerisinde randevusunu alıp aşısını olabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde de aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

“Yaş sınırı düşsün de aşımızı olalım diye bekliyorduk”

Kendisi için sıranın gelmesini ve sistemin açılmasını dört gözle beklediğini belirten Burak Aydın, “Bayadır bekliyorduk. Yaş sınırı düşsün de aşımızı olalım diye bekliyorduk. Olduk, çok mutluyuz. Bence tüm vatandaşlarımız gelsin aşısını olsun. Zaten 2 senedir bu hastalığın çilesini çekiyoruz. Bir an önce kurtulmamız dileğiyle” ifadelerini kullandı.

“Artık kendimi daha güvende hissediyorum”

SGK kaydı bulunan çalışanların aşılanması kapsamında randevusunu aldığını belirten 23 yaşındaki Fatih Kaaner ise, “SGK kaydı bulunan çalışanlar kapsamında aşılanıyorum. 23 yaşındayım. Hiç beklemiyordum açıkçası. Devletimize çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı sunduğu için. Memnunum, artık kendimi daha güvende hissediyorum. Mutluyum aşı olduğum için. İnternette çok farklı, hatta zehirleyici bilgiler dolanıyor. Devlet bizim için en doğru olanı düşünmüştür diye düşünüyor, inanıyor ve güveniyorum” şeklinde konuştu.

Randevu sisteminin aktifleşmesi ile anında randevu aldığını dile getiren 39 yaşındaki Mert Can Aydın, “Şu an bir şey hissetmiyorum. Çok rahatım. Zaten korkmuyordum da. Herkes bir an önce aşısını olsun da şu illetten kurtulalım” diye konuştu.