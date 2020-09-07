Covid-19 pandemisinde kanser aşıları riski

Dr. Uğur Coşkun, “Bu hastaların bir kısmında vücut immun sistemi zayıfladığı için risk daha fazla olmakta” dedi.

Covid-19 enfeksiyonu, kronik hastalığı olanlarda veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çok ağır seyredebiliyor. Kanser hastalarının da bu risk grubunda yer alabileceğini belirten İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu süreçte kanser tedavisi gören hastalarının takibinin çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

“Kanser hastalarının tedavilerinin başarı ile yürütüldüğünü söyleyebiliriz”

Covid-19 enfeksiyonunun birçok kişiyi etkilediği gibi kanser hastalarını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Coşkun, “Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde en çok etkilenen gruplardan biriside kanser hastaları. Bu hastaların bir kısmında vücut immun sistemi zayıfladığı için risk daha fazla olmakta. Ayrıca uygulanan kemoterapi ilaçları da hem enfeksiyona yatkınlığı artırıyor hem de enfeksiyona yakalanılması durumunda hastalığın daha ağır seyretme riskini beraberinde getiriyor. Fakat kanser hastalarında bu tedaviler çok önemli ve doktorlarının kontrolünde gerekli önlemler alınarak uygulanması gerekiyor. Günümüze kadar hekimler, hastaneler, hastalar ve Sağlık Bakanlığı'nın uyumlu çalışması ile kanser hastalarının tedavilerinin başarı ile yürütüldüğünü söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Bu konunun yakından takip edilmesi gerekiyor”

Kanser aşılarının bu süreçte tartışma konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, “İmmonoterapi yani halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen ve hastanın kanser hücrelerine karşı kendi bağışıklık sistemini güçlendiren tedaviler de Covid pandemi döneminde tartışma konusu olmuş durumda. Bu tedaviler hastanın bağışıklık sistemini uyardığı için Covid açısından riskli gözükmez iken, acaba enfeksiyona yakalan hastalarda sitokin fırtınası ihtimalini artırarak Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu komplikasyonu riskini artırır mı endişelerini akla getirmektedir. Bu konu ile ilgili Temmuz ayında Amerika Kanser Araştırmalar Birliği (AACR) toplantısında yayınlanan çalışmada immünoterapinin kanser hastalarında Covid-19 komplikasyon riskini artırmadığı gösterildi. Fakat bu sonuçlar ön sonuçlar ve bu konunun yakından takip edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Tedaviler esnasında ve sonrası önlemlerin alınması önemli”

Hem kemoterapi hem de aşı tedavilerinin Covid-19 döneminde kanser hastaları açısından bazı riskler içerebildiğini belirten Coşkun, “Fakat aynı zamanda tedavinin de çok önemli parçaları durumunda. Bu konuda hastanın tanısı, kanserin evresine göre onkoloji doktorlarının en doğru kararı vereceği şüphesiz. Uygulanan tedaviler esnasında ve sonrası önlemlerin alınması ve takiplerinde dikkatli yapılması son derece önemli” diye konuştu.