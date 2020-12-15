Covid-19'u atlatan Bakan Soylu'dan örnek davranış

Covid-19 hastalığını atlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay Cebeci Kan Merkezi'nde plazma bağışında bulundu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminde, hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemi plazma tedavisi. Hastalığı geçirip Kızılay tarafından uygun görülen kişilerin plazma bağışında bulunması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya plazma bağışçılarına verilen İmmün Plazma Bağış Beratı da takdim edildi.