ÇSM yeni sezonda 'Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi' ismiyle sanatseverleri ağırlayacak

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çankaya Meclisinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 'Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi' olarak hizmet vermeye devam edecek.

Yeni sezonda 'Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi' olarak sanatseverleri ağırlayacak olan ÇSM'de yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. ÇSM'nin 20. yılı nedeniyle hazırlanan belgeselde vefat eden babası Doğan Taşdelen'i gören Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gözyaşlarına hakim olamadı.

İsim değişikliğinin ardından yapılan törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaptığı eserlerle ve planlı bir kentleşmeyle Çankaya'yı Çankaya yapan bir belediye başkanı olarak adını ölümsüzleştirmek bizim için onur verici. Gerek ABB Meclisinde Ümitköy Mahallesi 2432 Cadde'nin adının Doğan Taşdelen Bulvarı olmasının önerilmesi, gerek Çankaya Belediye Meclis üyelerimizin Doğan Taşdelen'in adını yaşatmak için verdikleri öneri ve bu önerilerin oy birliği ile kabul edilmesi beni ve ailemi onurlandırmıştır. Kentler vefa duygusuyla yaşar ve vefa siyaset üstü bir kavramdır. Bu anlamda Doğan Taşdelen'e gösterilen bu vefa duygusu için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz onun bayrağını devraldık ve devam ettireceğiz. Onun gibi hayata siyaset penceresinden değil gönül gözünden bakmaya devam edeceğiz. Onun bayrağı asla yere düşmeyecek. Çağdaş Sanatlarda yaşadığı gibi gönüllerde de yaşadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene, Doğan Taşdelen'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofoğlu ile birçok siyasi katıldı.