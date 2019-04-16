ÇSM'de sanat söleni

Birleşim Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin geleneksel hale sergisinin 49'uncusu Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlere merhaba dedi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin 49. Yıl Büyük Sergisine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 27 Nisan'a kadar açık kalacak.

Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğini sürdürüyor. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin (BRHD) 49. Yıl Büyük Sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Merkez, 160 sanatçının 500'den fazla eserinden oluşan sergiye 27 Nisan'a kadar ev sahipliği yapacak.

Taşdelen'e destek teşekkürü

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış konuşmasını BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptı. Yıldırım; “Değerli sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturmak her zaman en büyük dileğimizdir. Sanatçıların eserlerini halkla buluşturmaları için salonlara ihtiyaç vardır. Bu anlamda yıllardır desteğini bizden esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederim” dedi.

“BRHD'nin yanındayız”

Sergiye, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına katılan Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Çankaya Belediyesi'nin her zaman BRHD'nin yanında olduğunu belirterek “Onların heyecanlarını birlikte yaşamak bize mutluluk veriyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmak Çankaya Belediyesinin varoluş amaçlarından birisi. Bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde hep beraber olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, bu yılki BRHD "Sanat Ödülü"nü kazanan ressam Yalçın Gökçebağ'a plaketini verdi.

Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

160 sanatçı ve yaklaşık 500 eserin bulunduğu serginin açılışına yoğun ilgi vardı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin tüm salonlarını kapsayan sergiye yüzlerce Ankaralı sanatsever katıldı. Ülke sanatına büyük katkılar sağlayan, çağdaş, evrensel sanat anlayışını günümüze ve geleceğe taşıma görevini 49 yıldır sürdüren BRHD'nin "Büyük Sergisi" 27 Nisan'a kadar açık kalacak.