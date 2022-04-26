Çubuk-1 Barajı dinlenme alanı Ramazan'da da dolup taşıyor

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışı yapılan Çubuk-1 Barajı dinlenme alanı, Ramazan'da da Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

Yıllar sonra yenilenerek hizmete açılan Çubuk-1 Barajı dinlenme alanı, Başkentlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Baharın gelmesi ve Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofralarını Büyükşehir Belediyesi'nin dinlenme alanları ve parklarına taşıyan vatandaşların özellikle hafta sonları mekân tercihlerinin başında Çubuk-1 Barajı yer alıyor. Su tutmaya da başlayan baraj, yenilenen çevresi, Atatürk Evi, etkinlik, mesire ve yeşil alanları, serası, spor sahası ve doğal güzellikleriyle gece ve gündüz adeta görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

Tarihi önemi ve merkeze yakınlığıyla toplamda 423 bin metrekarelik alana sahip baraj, otopark, piknik masaları, spor ve yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve çocuklara özel oyun alanlarıyla Başkentlilere temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlıyor. Ramazan ayında iftarlarını Çubuk-1 Barajı'nda açmayı tercih eden vatandaşlar, aileleriyle keyifli vakit geçirmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Birsen Yalçın, “Daha önce eşimle gelmiştik, şimdi de annelerimizi getirdik. Çok beğendik gerçekten. Herkese tavsiye ederiz. Uzaklara gitmeye gerek yok. Ankara'ya yakın bir yer. Gelinecek, görülecek bir yer” dedi.

Oğuzhan Çubuk, “Biz normalde Ankara'nın ve Türkiye'nin birçok bölgesinde çadır tatili yapıyoruz. Çocuğumuzla birlikte buraya geldik. Çok güzel bir yer olmuş, nezih ve tertemiz. Sayın başkanımızdan Allah razı olsun. Eski haline göre cennete dönmüş burası. Ankara'da herkese tavsiye ederim” derken, Meltem Çubuk da, “Burası hakkında çok kötü konuşuyorlardı daha önceden, biz geldiğimizde ise bambaşka bir yere dönüştüğünü görmüş olduk. Her hafta sonu buradayız sabahtan akşama kadar. Herkesin yaralanabileceği, tertemiz tuvaletlerin olduğu çok güzel bir yer. Nefes almak için çok iyi bir yer” diye konuştu.