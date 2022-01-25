Çubuk-1 Barajı kartpostallık görüntüleriyle kış aylarında da Başkentlileri bekliyor

Ankara'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2020 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, etkili olan kar yağışı sonrasında adeta kartpostallık manzaraya büründü.

Başkentte 4 gündür devam eden kar yağışı sonrasında görsel şölene ev sahipliği yapan Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı; Atatürk Evi, seyir tepesi, oyun alanları, bisiklet yolları, seraları, piknik alanları, 3 kafesi, oksijen deposu yeşil alanları ve muhteşem doğasıyla beğeni topluyor.

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların uğrak noktası

Cumhuriyet döneminin ilk betonarme barajı, halka açıldığından itibaren hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi akınına uğrarken son dönemde su tutulmaya başlanmasıyla özellikle profesyonel ve amatör fotoğrafçıların da uğrak noktası oluyor.

Merkezden sadece 20 dakika uzaklıkta ve her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan 413 bin metrekarelik alana sahip Çubuk-1 Barajı, kış aylarında karın keyfini çıkarmak, ailesiyle kar topu oynamak, fotoğraf çekmek ve spor yapmak isteyen her yaştan Başkentlileri bekliyor.