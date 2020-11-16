Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeni gözdesi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı eski görkemli günlerine geri döndü. Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa yeniden restore edilerek hizmete açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon alanı, Başkentlilerin özellikle hafta sonları uğrak noktası oldu. Muhteşem doğasının yanı sıra yeşilin her tonunu barındıran Çubuk-1 Barajı son günlerde 7'den 70'e Başkentlilerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelmeye başladı. Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, Seyir Tepesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası ile spor sahasının yer aldığı ve merkeze yakın olan Çubuk-1 Barajı'nda vatandaşlar çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçiriyor.

Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin her hafta farklı park ve rekreasyon alanlarında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğlenceli bilim gösterisinin bu haftaki adresi Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanıydı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmenlerinden Neslihan Küçükkahveci, çocukların eğlenirken daha kolay öğrendiğine dikkat çekerek, “7-10 yaş arası çocuklara yönelik sıvı azot gösterisi ve deneyler yaptık. Pandemi süreci nedeniyle bize gelemedikleri için biz onlara ulaştık. Çubuk-1 Barajı'na gelen çocuklarımız için de sürpriz oldu, bilim gösterimize katıldılar” dedi.