Çubuk-1 Barajı'nda yaz akşam konserleri Özcan Deniz ile başlıyor

ABB, temmuz ayından itibaren yaz boyunca Çubuk-1 Barajı Alanı'nda her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak. “Yaz Akşamları” etkinliklerinin ilki 3 Temmuz Pazar günü ünlü sanatçı Özcan Deniz konseri ile başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çubuk-1 Barajı Alanı'nda “Yaz Akşamları” etkinliklerini Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm vatandaşlara açık ücretsiz yaz akşamları etkinliklerinin ilki 3 Temmuz Pazar günü Özcan Deniz konseri ile başlayacak.

Ring seferleriyle Çubuk-1 Barajı'na ücretsiz ulaşım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Çubuk-1 Barajı Alanı'nı yenileyerek yeniden Başkentlilerin hizmetine sunan ABB şimdi de yaz akşamlarını birbirinden renkli yaz konserleriyle renklendirecek. Çubuk-1 Barajı Alanı'nda saat 18.00'de düzenlenecek konsere katılmak isteyen vatandaşlar için ayrıca 15.00-17.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı'ndan ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı'ndan Kızılay Zafer Çarşısı'na 20.30-22.30 saatleri arasında da ring seferleri gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçıların yer alacağı konserler her ayın ilk pazar günü yapılacak

Konserler; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenerek hizmete açıldığı günden bugüne kadar Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ailece keyifli zaman geçirdiği Çubuk-1 Barajı Alanı'nda her ayın ilk pazar günü birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.