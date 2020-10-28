Çubuk-1 Rekreasyon Alanı kapılarını misafirlerine açıyor

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplam 42 noktanın temel atma ve toplu açılışlarını da gerçekleştirecek.

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını 29 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da yapacak olan Başkan Yavaş, ayrıca toplam 42 noktada temel atma ve toplu açılışlarla Başkentlilere sürpriz yapacak. Pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı toplu açılış ve temel atma töreni, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Açılışı gerçekleştirilecek yenilenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı içinde Atatürk Evi, Bayrak Tepe-Seyir Tepesi, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, Teras Kafe, bent üstü gezinti yolu, Tek Yürek Etkinlik Alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, Çınaraltı Dinlenme Alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit, otopark alanları yeni görünümüyle yer alacak.

Başkan Yavaş tarafından 29 Ekim Perşembe günü toplu açılışı yapılacak 27 nokta şöyle:

“Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Yaşamkent Köprülü Kavşağı, Konutkent Köprülü Kavşağı, Başkent Üniversitesi Köprülü Alt Geçidi, Türk Kızılayı Caddesi 2304.Cadde Köprülü Kavşağı, Türk Kızılayı Caddesi Eski Hava Hastanesi Önü Köprülü Kavşağı, Yenikent Yolu Yenileme ve Genişletme Projesi, Bisiklet Yolları, Şule Çet Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Turkuaz Vadisi Çevre Yenileme Projesi, Gençlik Parkı Kent Konseyi Sanat Merkezi Açık Hava Etkinlik Alanı, Kuzey Yıldızı Teknoloji Parkı, Kuzey Yıldızı Ortak Teknoloji Binası, 4 Teknoloji Projesi (Akıllı Durak - Köylere İnternet - Karekod - ABB TV), Özgür Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları, Kızılcahamam Şifa Oteli (Şehit Yakınları ve Gaziler İçin), Gaziler Merkezi, Altındağ Kadınlar ve Gençli Destek Merkezi, Dışkapı Barınma Evi, Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, Çengel Engelsiz Kafe, Kamil Ocak Mahallesi BELMEK, KISAMER (Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi), EGO 3. Bölge Şube Müdürlüğü Mamak Yerleşkesi.”