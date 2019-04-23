İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çubuk Adliyesinde geniş güvenlik tedbiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı’nın bulunduğu Çubuk Adliyesi önünde güvenlik güçleri tedbir aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı'nın bulunduğu Çubuk Adliyesi önünde güvenlik güçleri tedbir aldı.


Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı önünde, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri tarafından geniş tedbir aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.