Çubuk Adliyesinde geniş güvenlik tedbiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı’nın bulunduğu Çubuk Adliyesi önünde güvenlik güçleri tedbir aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı'nın bulunduğu Çubuk Adliyesi önünde güvenlik güçleri tedbir aldı.
Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğraması olayını araştıran Çubuk Başsavcılığı önünde, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri tarafından geniş tedbir aldı.