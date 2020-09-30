Çubuk Altınköy'de

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın değerlerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik ve Akyurt'un ardından başkentin bir diğer güzel ilçesi Çubuk, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu olacak.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesinin üçüncü hafta konuğu Çubuk Belediyesi oldu. Çubuk Belediyesinin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş birlikte açtı. Çubuk Belediyesi standı Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Çubuk turşuları büyük ilgi görüyor

“Ankara'daki ilçe belediyeleri olarak el ele verdik, kendi kültürümüzün zenginliklerini tanıtmak için bir araya geldik” diyen Başkan Asım Balcı, bu iş birliğinin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi. Başkan Balcı, “Güzel bir iş birliğine adım attık. İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik Belediyesi ve Akyurt Belediyesi misafirimiz oldu. Bu haftaki misafirimiz ise Çubuk Belediyesi. Çubuk yöresine ait nefis tatları ve önemli değerleri burada bulmak mümkün Tabii Çubuk denince akla ilk olarak nefis turşuları geliyor. Bu stantta Çubuk turşularının da tanıtımı ve satışı yapılıyor. Herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye ve Çubuk turşularından tatmaya davet ediyoruz” dedi.