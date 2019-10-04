İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.


Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için 7/24 çalışan Ankara İtfaiyesi, merkez dahil ilçelerle birlikte 46 istasyonla Başkentlilerin yardımına koşuyor.


Çubuk'ta yeni ve modern itfaiye binasının hizmete girmesiyle ekipler, hem ilçede hem de bölgede meydana gelen yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edebilecek.


Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Çubuk İtfaiye Hizmet binası, 4 bin 500 metrekarelik alanda, Çubuk ilçesinin dokusuna uygun olarak inşa edildi.


İtfaiye çalışanlarının sürekli eğitim yapabileceği, giriş ve çıkışları kolaylaştıran modern tasarımının dışında 4 itfaiye araç garajının yer aldığı binanın bodrum katında spor salonu, bahçesinde de voleybol sahası bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.