Çubuklu minik öğrenci 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 1. oldu

Uluslararası Caribou Matematik yarışmasına katılan Ankara'nın Çubuk ilçesindeki anaokulu öğrencisi Gönen Kılınç, İngilizce Matematik sınavında tüm sorulara en kısa sürede doğru cevap vererek dünya birincisi oldu.

Çubuk ilçesindeki Sebat Anaokulu öğrenci Gönenç Kılıç, İngilizce Matematik sınavında K-1 Seviyesinde tüm sorulara en kısa sürede doğru cevap vererek dünya birincisi oldu. İlçede Caribou Contest uygulama noktasında tek yetkili okul olma özelliğine sahip Sebat Okulunda, Matematik eğitimi ile İngilizce eğitimi birleştiren yarışmaya ilçe genelinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Dünya genelinde 72 bin 845 kişinin katıldığı yarışmada, kendi yaş seviyesinde bin 769 kişinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında birincilik elde eden Sebat Anaokulu öğrenci Gönenç Kılıç'a, belgesi Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç tarafından verildi.

Yapılan sınavın ve elde edilen başarının önemine işaret eden okul müdür Satılmış İrfan, “Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan

Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise Dünya çapında çevrimiçi olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Biz okul olarak neden İngilizce Matematik Yarışması dedik? Çünkü Caribou problem çözme becerilerini geliştirir. Zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunar. Matematiksel dil kullanımının önemini ve evrenselliğini fark ettirir. İlginç matematik bulmacaları ya da etkileşimli matematik etkinlikleri yoluyla matematiğe karşı olumlu motivasyon ve tutum geliştirmeyi sağlar. Yılda 6 kere düzenlenen yarışma bir süreklilik ve süreç gerektiği için, öğrenci üzerindeki değişimleri izleme fırsatı sunar'' dedi.

Elde edilen başarı nedeniyle öğrenciyi, öğretmeni ve ailesine teşekkür eden Kılıç ise, “Bu tür yarışmaları ve etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu başarıda emekleri olan anaokulu öğretmenlerimizi, İngilizce öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimiz ile en önemlisi böyle bir yarışmaya katılma konusunda tereddüt etmeyen öğrencilerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.