Çubuklu şehit babasından Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nden şehit Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyarette geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'nin Çubuk Belediye Başkan Adayı olan Can Kaderoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut da yer aldı. Şehit babası Mustafa Kırıkcı oğlunun isminin yaşatılabilmesi için Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunurken, Kılıçdaroğlu ise bu konunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a iletileceğini belirterek takipçisi olacağını ifade etti.

Ziyarette ayrıca şehit babası Kırıkcı, CHP liderini evlerine çay içmeye davet etti. Kılıçdaroğlu ise mutlaka ziyarete geleceğini söyledi. 2019 yılında Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğramıştı.