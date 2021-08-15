Çubuk'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çubuk - Ankara Yolunun Ankara Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Sefa Market karşında Ankara Bulvarı ve İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İsmail Aksu idaresindeki 06 T 4081 plakalı ticari taksi ile Ayşe Kuş yönetimindeki 06 BEB 578 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ayşe Kuş ile salatalık tarlasında çalışmaya giden otomobildeki H.A., Z.Y. ve D.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla otomobilde sıkışan 4 kişi kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine sevk edildi.