İhlas Haber Ajansı

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Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi'de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.

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