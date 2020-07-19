Çukurca'da teröristlerin tuzaklarını komandolar bozdu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların dikkati sayesinde PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış iki adet roketatar tespit edildi” denildi.