İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca'da teröristlerin tuzaklarını komandolar bozdu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde komandoların dikkati sayesinde PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların dikkati sayesinde PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış iki adet roketatar tespit edildi” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.