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Çukurca'daki kritik operasyonda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari’ye Çukurca sınırından sızan ve etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari'ye Çukurca sınırından sızan ve etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari'ye Çukurca sınırından sızan ve etkisiz hale getirilen 2 teröriste yönelik gerçekleştirilen operasyonda birçok mühimmatın ele geçirildiğini belirtti. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar: 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü, 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclisteki arkadaşlarınıza bırakırız” ifadelerini kullandı.

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