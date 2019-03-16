Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Şimşek'ten sosyal konut müjdesi

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, dar gelirli vatandaşlara belediye öncülüğünde sosyal konut sözü verdi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, mahalli seçimleri kazandıkları takdirde yapacakları projelerden birisinin de dar gelirliler için sosyal konut olduğunu açıkladı.

Şimşek, “31 Mart mahalli seçimlerini kazanıp yönetime geldiğimiz takdirde düşündüğüm projelerden biri de dar gelirliler için sosyal konut olacak" dedi. Şimşek, projeden kendisine ait evi olmayan vatandaşların yararlanacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İnşallah kısa süre içinde Gölbaşı Belediyesi öncülüğünde ilçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Konut Projesini hayata geçireceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 500 adet konut ile birlikte bu konutların ihtiyacı olan sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, ticaret alanları da planlanmaktadır."