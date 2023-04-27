Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “(Ali Babacan) O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim”

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın bir sosyal medya programında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ankara'nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan, İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi. Ayrıca, bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.