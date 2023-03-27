Cumhurbaşkanı adaylarından 10'u için 100 bin imza sürecinde son gün

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 10 isim için 100 bin imza süreci son gününde devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 10 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kuruluna giderek imza verebilecek.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı geçti

Cumhurbaşkanı adaylarından 10'u için imza verme işlemleri son gününde devam ediyor. Saat 14.00 itibarıyla imza sayıları ise şöyle: "Muharrem İnce 112 bin 733, Sinan Oğan 109 bin 606, Doğu Perinçek 25 bin 841, Yakup Türkal 3 bin 14."