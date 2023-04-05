Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Irak Din Alimleri Konseyi Temsilcisi Mahmut'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Irak Din Alimleri Konseyi Resmi Temsilcisi Adil Mahmut ile Türkmeneli TV Genel Müdürü Hanefi Uzunçam'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kerkük'teki Molla Şeyh Adil Sünni Vakfı tarafından depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini Türkiye'ye getiren Kerkük Avcı Camii İmam Hatibi ve Irak Din Alimleri Konseyi Resmi Temsilcisi Adil Mahmut ile Türkmeneli TV Genel Müdürü Hanefi Uzunçam'ı külliyedeki makamında kabul etti. Topçu, “Türkiye açısından Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi, idari birliğinin ve istikrarının korunması şarttır. Bu nedenle Kerkük ile birlikte Irak'taki Türkmen varlığının korunması da Türkiye'nin Irak politikalarındaki önceliğidir. Türkiye'nin kadim düşmanlarının tarihte olduğu gibi bugün de Irak'taki Türkmenleri hedef aldığını görüyoruz. Türkiye, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde Kerkük ile birlikte Türkmen varlığının korunarak, komşusu Irak'ın birliği ve dirliği için kardeşlik ve komşuluğun gereğini yapmaktadır. Asrın depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, şahsınızda acımıza ortak olan Türkmen kardeşlerimize, vakfımıza ve Irak halkına saygı ve minnetle teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Irak Din Alimleri Konseyi Resmi Temsilcisi Adil Mahmut ise kabul için teşekkürlerini ileterek, “Türkiye'deki deprem felaketi, kardeşleriniz olan Irak halkını ve Irak Türkmenlerini derinden üzmüştür. Vakfımızın organizesinde Bağdat, Felluce, Diyale, Samara ve Ambar'dan yapılan 15 tır yardım malzemesini depremzede kardeşlerimize getirdik. Kerkük'teki Türkmenlerin varlığına, malına ve canına karşı başta PKK olmak üzere, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin artan saldırı ve baskıları ne yazık ki devam ediyor. Irak'ın birliği ve dirliğinin teminatı olan Türkmenler, her türlü saldırıya rağmen varlıklarını Irak'ın egemenliği içinde devam ettirecektir. Önce Allah, sonra Türkiye en büyük güvencemizdir” diye konuştu.

Topçu, Mahmut'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bir kalem hediye etti.