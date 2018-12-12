Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Kazakistan'a kısa ömür biçen bedhahlar hayal kırıklığına uğramıştır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kazakistan'a kısa ömür biçen bedhahlar hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan edişinin 27. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona Topçu'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, çok sayıda milletvekili, diplomasi ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Kazakistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kazakistanlı müzik topluluğunun yerel çalgılarla icra ettiği dinletiyle devam etti. Programdaki konuşmasında Kazakistan'ın bağımsızlığını elde ettiği 27 yılın ardından bölgesinde ve tüm dünyada barış adına bir marka haline geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Kazakistan, uluslararası sorunların barış yoluyla çözümü ve bölgeler arası entegrasyona katkısının yanında uluslararası kuruluşların güvenlik, refah ve barış ile ilgili çalışmalarına katılım ve desteği ile bilinen, çevrenin korunması gibi konularda duyarlı olan büyük bir ülke, aynı zamanda itibarı güçlü bir devlettir” dedi.

“Kazakistan'a kısa ömür biçen bedhahlar hayal kırıklığına uğramıştır” diyerek konuşmasını sürdüren Topçu, “Kardeş Kazakistan halkı, bilge liderleri Sayın Nazarbayev öncülüğünde birçok ülkenin yüzyıllarca başaramadığı gelişme ve ilerlemeyi 27 yılda gerçekleştirmeyi başarmıştır. Kazakistan mucizesini liderleri Aksakal'ın isabetli öngörüleri, ufuk açan vizyon sahibi ve ilkeli liderliği, realist stratejiler kurabilmesi, aklı ve bilimi öncelerken aynı zamanda manevi dirilişe önem veren yüksek potansiyelli liderliği ile gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ata yurdumuz Kazakistan ve Kazak kardeşlerimiz var olsun”

Kazakistan için ‘ata yurt' vurgusu yapan Topçu, “Dünya var oldukça ata yurdumuz Kazakistan ve Kazak kardeşlerimiz var olsun. Türk dünyasının Aksakalı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazak kardeşlerimizin ömürleri bereketli, işleri kolay, yurtları esenlik içinde olsun” temennileriyle sözlerini noktaladı.

Büyükelçi Saparbekulı: “Bağımsızlığımızı büyük bir sorumluluk duygusuyla yaşatmaya devam edeceğiz”

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ise bağımsızlık vurgusu yaparak, “Devlet Başkanımız Sayın Nursultan Nazarbayev'in ifade ettiği gibi bağımsızlık demek sorumluluk demektir. Yine Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Bağımsızlık bizim karakterimizdir.' Bu itibarla en büyük değerimiz, her şeyden önce karakterimiz olan bağımsızlığımızı büyük bir sorumluluk duygusuyla yaşatmaya ve her yönüyle güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2018 yılının Kazakistan-Türkiye ilişkileri açısından çok verimli geçtiğinin altını çizen Saparbekulı, “Sadece bir yıl içinde Kazakistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı, senato başkanı, meclis başkanı, başbakan, devlet sekreteri, dışişleri ve diğer bakanlar seviyesindeki ziyaretlerin gerçekleşmesi stratejik ortaklığımızın ne denli faal ve yoğun olduğunu göstermesi bakımından yeterlidir” dedi.