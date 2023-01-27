Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kenya'nın Sıaya Bölge Valisi Orengo'yu ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kenya'nın Sıaya Bölge Valisi James Aggrey Bob Orengo'yu Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kenya'nın Sıaya Bölge Valisi James Aggrey Bob Orengo ve beraberindeki heyeti Külliye'deki makamında kabul etti. Topçu, toplantıdaki konuşmasında Türkiye'deki iş adamları ve insani yardım kuruluşları ile iki ülke ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesi ve gelişmesi için gerekli çalışmaların süreceğini dile getirdi. Topçu, Orengo'yu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan menfur saldırıyı yapanı ve yaptıranları lanetlediğini vurguladı. Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, Azerbaycan milletine başsağlığı dileklerinde bulunan Topçu, “Büyük Atatürk'ün sözleriyle ifade edelim ki ‘Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' çünkü umum milli lider Haydar Aliyev'in dediği gibi, ‘Biz bir millet, iki devletiz' Ankara Bakü, Bakü Ankara'dır” diye konuştu.

“Türkiye, ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir”

Doğu Afrika ülkeleri içinde 3'üncü büyük ekonomik güce sahip olan Kenya ile Türkiye ilişkilerinin dostluk ve kazan kazan temelleri üzerine kurulduğunu belirten Topçu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın, ‘Dost ülke Kenya'nın refah ve istikrarını, Türkiye'nin refah ve istikrarından ayrı görmüyoruz' demişlerdi. Bu çerçevede Türkiye, iş adamları ve insani yardım kuruluşları ile iki ülke ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesi ve gelişmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Orengo ise heyet adına yaptığı konuşmada Türkiye'nin tecrübelerini ülkelerinde ve bölgelerinde görmek istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz saygı minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin bölgemize ve ülkemize başta sağlık olmak üzere, eğitim, tarım ve meslek edindirme ile ilgili yardımlarını ve katkılarını önemsiyoruz. Bu yardımlar ve işbirliği Kamu ve özel sektör işbirliği şeklinde olabilir. Mavi ekonomi dediğimiz Balıkçılık alanında da (Victoria gölünün değerlendirilmesi gibi) işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz.”

Toplantıya James Aggrey Bob Orengo'nun yanı sıra Siaya Bölge Sağlık Bakanı Martın Odhıambo Konyango, Siaya Bolge Meclis Vekili ve Sağlık Komitesi Üyesi Dorothy Awıno Oınga'da katılım sağladı.