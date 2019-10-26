Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iki ülke ve bölge için iftihar vesilesi”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti. Topçu," Manas Üniversitesi Türk dünyasının dostluk ve işbirliği çerçevesinde kenetlenmesinde hayati bir işlev görmektedir. Bölgenin gençlerini bugünün şartları ve geleceğin talepleri doğrultusunda eğiten iki kardeş ülke ve bölge için de iftihar vesilesi bir üniversitemizdir. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iki ülke ve bölge için iftihar vesilesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Manas Üniversitesi'nin Denetleme Kurulu Üyeleri YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı İsmail Eraslan ve Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ile birlikte Manas Üniversitesinde bir dizi incelemelerde bulundular.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi bölge ve dünyanın önemli üniversiteleri arasına girme hedefinde hızla mesafeler katediyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi aynı zamanda Türk-İslam dünyasında ki kardeş devletlerin de birliğine, dirliğine, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik olarak önemli katkılar sağlamaktadır. Manas Üniversitesi Türk dünyasının dostluk ve işbirliği çerçevesinde kenetlenmesinde hayati bir işlev görmektedir. Bölgenin gençlerini bugünün şartları ve geleceğin talepleri doğrultusunda eğiten iki kardeş ülke ve bölge için de iftihar vesilesi bir üniversitemizdir” dedi.

Topçu şöyle devam etti; “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), değerli rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, akademik kadroları, müfredatı, bölümleri ve neredeyse bölgenin her ülkesinden öğrencileriyle her geçen gün daha da gelişerek emsalleri arasında çekim merkezi olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Manas Üniversitesine verdiği önem ve bizzat ziyaretleri malumdur. Manas Üniversitesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkının yanısıra, bölge ülkeleri için de ihtiyaç olan nitelikli insan gücü yetiştirmede çok önemli yeri var” şeklinde konuştu.